"Такая молодая": Рустем Жаныаманов показал фото с матерью
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Казахстанский актер Рустем Жаныаманов, сыгравший в полюбившемся сериале "Келінжан", показал свою маму в соцсети. Фанаты тут же отметили их сильное сходство, передает NUR.KZ.
Рустем показал фото с мамой. На снимке мать и сын сидят вместе в кофейне. Пользователи соцсети тут же заметили их сходство - они заявили, что Рустем - просто мамина копия.
"Моя золотая мама", - написал Рустем.
"Самый дорогой человек", "Пусть наши мамы будут живы-здоровы" "У вас такая молодая мама", "Вы, оказывается, так сильно похожи на маму", "Рустем похож на маму, говорят, что сыновья, похожие на своих матерей, всегда счастливы", "Мама у вас красавица", "Пусть ваша мама всегда будет рядом с вами", - отреагировали в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166795-takaya-molodaya-rustem-zhanyamanov-pokazal-foto-s-materyu/
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