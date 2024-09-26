"Эта женщина может все": Боня покорила восьмитысячник в Гималаях
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Российская телеведущая Виктория Боня совершила восхождение на гору Манаслу высотой свыше 8 тысяч метров в Непале. Это восьмой по высоте восьмитысячник мира, передает NUR.KZ.
Достичь поставленной цели Виктории удалось накануне. Своими впечатлениями Боня поделилась с подписчиками.
"Я взошла на свою первую вершину! Гора Манаслу (в переводе гора духов) высотой 8163 метра является восьмой вершиной из 14-ти восьмитысячников. Со второй попытки я смогла покорить эту вершину. Можете меня поздравить. Это слезы радости.
Я столько вложила в эту мечту. Путь был непростой. Я посвятила это восхождение всем женщинам! Мы есть мягкая сила - сила любви. Мы все с вами единый организм и мы заслуживаем мечтать больше, чем нам положено, и осуществлять свои мечты", - заявила она.
"Вика, ты умничка, от души тебя поздравляю", "Молодчина", "Эта женщина может все", "Поздравляю, ты очень смела и сильная", - восхитились ею фанаты и звездные коллеги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166441-eta-zhenshchina-mozhet-vse-bonya-pokorila-vosmitysyachnik-v-gimalayah/
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