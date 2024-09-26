Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Эта женщина может все": Боня покорила восьмитысячник в Гималаях

Опубликовано:

Виктория Боня в горах
Виктория Боня в горах. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня совершила восхождение на гору Манаслу высотой свыше 8 тысяч метров в Непале. Это восьмой по высоте восьмитысячник мира, передает NUR.KZ.

Достичь поставленной цели Виктории удалось накануне. Своими впечатлениями Боня поделилась с подписчиками.

"Я взошла на свою первую вершину! Гора Манаслу (в переводе гора духов) высотой 8163 метра является восьмой вершиной из 14-ти восьмитысячников. Со второй попытки я смогла покорить эту вершину. Можете меня поздравить. Это слезы радости.

Я столько вложила в эту мечту. Путь был непростой. Я посвятила это восхождение всем женщинам! Мы есть мягкая сила - сила любви. Мы все с вами единый организм и мы заслуживаем мечтать больше, чем нам положено, и осуществлять свои мечты", - заявила она.

"Вика, ты умничка, от души тебя поздравляю", "Молодчина", "Эта женщина может все", "Поздравляю, ты очень смела и сильная", - восхитились ею фанаты и звездные коллеги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2166441-eta-zhenshchina-mozhet-vse-bonya-pokorila-vosmitysyachnik-v-gimalayah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie