"Золотая пора": Маржан Арапбаева прогулялась в осеннем лесу с подросшими дочерьми

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева поделилась теплыми фото с подросшими детьми - семья отправилась на прогулку в лес собирать грибы, передает NUR.KZ.

"Золотая пора вокруг нас, просто надо иногда остановиться и увидеть", - написала Маржан под фото. На снимках певица и ее две дочери запечатлелись в осеннем лесу.

На одном из фото Маржан держит в руках грибы и широко улыбается на камеру.

Для прогулки с семьей артистка выбрала теплый спортивный костюм ярко-зеленого цвета, короткую бежевую курточку и бандану.

"Вы, оказывается, по грибам отправились", "Прекрасные фото, прекрасное зрелище", "Вы как школьница", "Маржан все успевает", "Золотая осень, хорошего вам отдыха", "Как фарфоровая куколка", - отреагировали фанаты.