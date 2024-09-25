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"Золотая пора": Маржан Арапбаева прогулялась в осеннем лесу с подросшими дочерьми

Опубликовано:

Маржан Арапбаева
Маржан Арапбаева. Фото: instagram.com/arapbayevamarzhan

Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева поделилась теплыми фото с подросшими детьми - семья отправилась на прогулку в лес собирать грибы, передает NUR.KZ.

"Золотая пора вокруг нас, просто надо иногда остановиться и увидеть", - написала Маржан под фото. На снимках певица и ее две дочери запечатлелись в осеннем лесу.

На одном из фото Маржан держит в руках грибы и широко улыбается на камеру.

Для прогулки с семьей артистка выбрала теплый спортивный костюм ярко-зеленого цвета, короткую бежевую курточку и бандану.

"Вы, оказывается, по грибам отправились", "Прекрасные фото, прекрасное зрелище", "Вы как школьница", "Маржан все успевает", "Золотая осень, хорошего вам отдыха", "Как фарфоровая куколка", - отреагировали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165637-zolotaya-pora-marzhan-arapbaeva-progulyalas-v-osennem-lesu-s-podrosshimi-dochermi/

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