"Золотая пора": Маржан Арапбаева прогулялась в осеннем лесу с подросшими дочерьми
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Казахстанская исполнительница Маржан Арапбаева поделилась теплыми фото с подросшими детьми - семья отправилась на прогулку в лес собирать грибы, передает NUR.KZ.
"Золотая пора вокруг нас, просто надо иногда остановиться и увидеть", - написала Маржан под фото. На снимках певица и ее две дочери запечатлелись в осеннем лесу.
На одном из фото Маржан держит в руках грибы и широко улыбается на камеру.
Для прогулки с семьей артистка выбрала теплый спортивный костюм ярко-зеленого цвета, короткую бежевую курточку и бандану.
"Вы, оказывается, по грибам отправились", "Прекрасные фото, прекрасное зрелище", "Вы как школьница", "Маржан все успевает", "Золотая осень, хорошего вам отдыха", "Как фарфоровая куколка", - отреагировали фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165637-zolotaya-pora-marzhan-arapbaeva-progulyalas-v-osennem-lesu-s-podrosshimi-dochermi/
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