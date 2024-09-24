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"Только в этом возрасте я поняла, что я молодец": Рано Умарова отметила день рождения

Опубликовано:

Рано Умарова
Рано Умарова. Фото: instagram.com/ranosha_umarova

Казахстанская исполнительница Рано Умарова написала пост в свой день рождения в Instagram. Певица призналась, что в ее жизни было много "учителей", передает NUR.KZ.

Рано Умарова отметила 44-летие. И поразмышляла над тем, как сумела сохранить доброту и веру в чудо.

"С днем рождения меня! Я хотела просто поблагодарить Всевышнего, маму с папой и их гены, за то, что я такая, какая есть сейчас.

Я так категорично и критично к себе относилась всегда, очень строго. Но только в этом возрасте, в этом году, я поняла, что я молодец.

Ведь несмотря ни на что, на людей, что оказываются непрошенными учителями в моей жизни, несмотря на ситуации, которые, казалось бы, очевидно несправедливые, я не становлюсь злой, не перестаю верить в чудо, в хорошее, в людей и в эту прекрасную жизнь.

Может быть, это и есть один из небольших секретов того, что на эти две четверки я не выгляжу. Поэтому и себя я тоже хочу поблагодарить и похвалить. Ты молодец, Раноша", - написала она.

Певица поблагодарила всех за поздравления и даже оставила пожелание самой себе.

"Двигаемся дальше! Себе желаю реализации своего потенциала, на полную, с интересом и в любви жить эту жизнь, ведь другой не будет. Верить в себя, беречь и достичь всех своих целей", - заключила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2165097-tolko-v-etom-vozraste-ya-ponyala-chto-ya-molodec-rano-umarova-otmetila-den-rozhdeniya/

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