"Только в этом возрасте я поняла, что я молодец": Рано Умарова отметила день рождения

Казахстанская исполнительница Рано Умарова написала пост в свой день рождения в Instagram. Певица призналась, что в ее жизни было много "учителей", передает NUR.KZ.

Рано Умарова отметила 44-летие. И поразмышляла над тем, как сумела сохранить доброту и веру в чудо.

"С днем рождения меня! Я хотела просто поблагодарить Всевышнего, маму с папой и их гены, за то, что я такая, какая есть сейчас.

Я так категорично и критично к себе относилась всегда, очень строго. Но только в этом возрасте, в этом году, я поняла, что я молодец.

Ведь несмотря ни на что, на людей, что оказываются непрошенными учителями в моей жизни, несмотря на ситуации, которые, казалось бы, очевидно несправедливые, я не становлюсь злой, не перестаю верить в чудо, в хорошее, в людей и в эту прекрасную жизнь.

Может быть, это и есть один из небольших секретов того, что на эти две четверки я не выгляжу. Поэтому и себя я тоже хочу поблагодарить и похвалить. Ты молодец, Раноша", - написала она.

Певица поблагодарила всех за поздравления и даже оставила пожелание самой себе.

"Двигаемся дальше! Себе желаю реализации своего потенциала, на полную, с интересом и в любви жить эту жизнь, ведь другой не будет. Верить в себя, беречь и достичь всех своих целей", - заключила она.