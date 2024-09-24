"Белая зависть": Фариза Ескермес очаровала свадебными фотографиями

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, недавно вышедшая замуж, поделилась профессиональными фотографиями со своего свадебного вечера в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Через опубликованные снимки можно прочувствовать атмосферу того вечера - огромное количество улыбок, ярких эмоций, стильных нарядов, а также красивое свадебное оформление.

На фотографиях можно увидеть Фаризу с ее супругом Андреем, членов семьи и близких друзей.

"31.08.2024. Я - безумно богатый человек, у меня есть здоровье, семья, друзья, любовь, любимое дело, молодость и мечты, которые всегда сбываются! Каждому, кто читает эти строки, желаю большой чистой любви и счастья", - написала Ескермес под публикацией.

Певица и подруга Фаризы Балжан Бидаш назвала свадьбу "самой крутой". Подписчики блога актрисы также восхитились увиденным.

"Самая красивая семья", "Будьте счастливы", "Да, круче любого фильма", "Какая звездная свадьба", "Белая зависть! Счастья вам, рада за вас", - написали фанаты в комментариях.

Недавно Фариза Ескермес рассказала, как звучит ее фамилия после замужества.