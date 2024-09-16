"Горжусь, что я подкаблучник": Давлетяров заявил, что сделал осознанный выбор

Российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров написал новый пост в соцсети, в котором заявил, что он подкаблучник и гордится этим, передает NUR.KZ.

"Я сделал осознанный выбор — семья всегда на первом месте. Много целей, амбиций, но в конце дня кто будет рядом? Жена и дети. Это те, ради кого стоит расставлять приоритеты. Эти отношения — на всю жизнь.

Гордость быть подкаблучником — это гордость быть мужчиной, который не боится любви, ответственности и заботы.

Семья — тот самый тыл, который дает силы двигаться вперед. И если это называют подкаблучничеством, я принимаю этот «титул» с удовольствием", - отметил Давлетяров.

Отметим, что медиаменеджер в браке уже больше 20 лет и у него пятеро детей.

"Вы правильно говорите. Семья на первом месте", "Да если бы все мужчины так решали, многие семьи сохранили бы семейный брак", "В семейной жизни должно пропадать высокомерие, горделивость, унижение, хамство и корысть", "Как вы правы, так думает лишь осознанный мужчина", - согласились с ним подписчики.