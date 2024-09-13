Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"У нас украли деньги": Роза Алкожа рассказала о приключениях за границей

Опубликовано:

Роза Алкожа
Роза Алкожа. Фото: instagram.com/roza_alqozha

Казахстанская исполнительница Роза Алкожа рассказала о своем путешествии за границу. На острове Миконос случилась неприятная история - у нее и ее спутников украли деньги, передает NUR.KZ.

Роза Алкожа рассказала, что путешествие было полно приключений. И даже мелкие неприятности не расстроили ее, поскольку ярких впечатлений было больше.

"Наше путешествие из Алматы в Стамбул, затем в Венецию, Котор, Миконос, Санторини, Анкону, Милан, Ургенч, Ташкент и Алматы наполнено интересными событиями.

Особенно весело всей нашей компании было покататься на гондоле в Венеции, гулять по улочкам в Греции. Когда открываешь для себя культуру других народов, то расширяешь свои знания, границы своего мира.

Было все - на Миконосе у нас украли деньги. Когда собрались лететь в Венецию, то поняли, что забыли паспорта в Милане. Наши билеты прогорели и мы обратно вернулись на поезде в Милан. Дай Бог вернуться домой без приключений", - поведала певица.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2160877-u-nas-ukrali-dengi-roza-alkozha-rasskazala-o-priklyucheniyah-za-granicey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie