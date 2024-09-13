"У нас украли деньги": Роза Алкожа рассказала о приключениях за границей

Казахстанская исполнительница Роза Алкожа рассказала о своем путешествии за границу. На острове Миконос случилась неприятная история - у нее и ее спутников украли деньги, передает NUR.KZ.

Роза Алкожа рассказала, что путешествие было полно приключений. И даже мелкие неприятности не расстроили ее, поскольку ярких впечатлений было больше.

"Наше путешествие из Алматы в Стамбул, затем в Венецию, Котор, Миконос, Санторини, Анкону, Милан, Ургенч, Ташкент и Алматы наполнено интересными событиями.

Особенно весело всей нашей компании было покататься на гондоле в Венеции, гулять по улочкам в Греции. Когда открываешь для себя культуру других народов, то расширяешь свои знания, границы своего мира.

Было все - на Миконосе у нас украли деньги. Когда собрались лететь в Венецию, то поняли, что забыли паспорта в Милане. Наши билеты прогорели и мы обратно вернулись на поезде в Милан. Дай Бог вернуться домой без приключений", - поведала певица.