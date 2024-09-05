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Макпал Жунусова рассказала историю любимого сценического костюма, который носила в 80-х

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Макпал Жунусова в 1982 году
Макпал Жунусова в 1982 году. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана, певица Макпал Жунусова окунулась в ностальгию и рассказала фанатам о том, как ездила в Индию на фестиваль советской песни, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова рассказала в Instagram, какой дорогой подарок получила. Ей вручили виниловую пластинку с песней в ее исполнении. На обложке запечатлена юная Макпал в красивом национальном наряде.

"Этот костюм мне сшили в 1985 году, когда я была в составе ансамбля "Гүлдер", я долго его носила. Побывала в нем в Индии.

Делегация из Казахстана посетила в те годы фестиваль советской песни, который прошел в Бомбее. В нем приняли участие Бибигуль Тулегенова, ансамбли "Мұрагер" и "Гүлдер". Ежедневно стадион наполнялся, было почти 100 тысяч зрителей.

40 прекрасных дней пролетели незаметно, представители искусства Советского Союза демонстрировали свое творчество.

Из Москвы приехали Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, были также певцы и танцоры из других республик - Азербайджана, Армении, Грузии.

К слову, в этом костюме я была не только там, но и на острове Шри-Ланка, Марокко. Носила его, когда была на гастролях по всему Казахстану. А в последний раз надела его в 1989 году на Медеу на фестиваль "Алтын алма", - поделилась воспоминаниями артистка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2157502-makpal-zhunusova-rasskazala-istoriyu-lyubimogo-scenicheskogo-kostyuma-kotoryy-nosila-v-80-h/

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