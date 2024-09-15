Экс-первая леди Франции опубликовала фото в бикини

56-летняя супермодель, певица и бывшая первая леди Франции Карла Бруни поделилась фотографиями с летнего отдыха. Серия кадров опубликована в соцсети, передает NUR.KZ.

Фотографии с летнего отдыха Бруни опубликовала в Instagram.

"Скучаю по лету", - пишет она.

На одном из снимков в карусели экс-первая леди Франции и супруга экс-президента Николя Саркози сделала селфи в черном бикини.

Публикация на момент написания статьи набрала 33,5 тыс. лайков. Всего более миллиона человек следят за Бруни в Instagram.

На сайте IMDb говорится, что Карла Жильберта Бруни Тедески родилась 23 декабря 1967 года в Тюрине, Италия.

2 февраля 2008 года вышла замуж за президента Франции Николя Саркози в Елисейском дворце в Париже в присутствии близких родственников и друзей, став первой леди Франции. В дополнение к новому титулу она также стала принцессой-консортом княжества Андорра, где ее муж является одним из двух князей-соправителей этой страны.

В 33 года Бруни родила первого ребенка, сына Орельена, 21 июля 2001 года. Отцом ребенка является ее бывший возлюбленный Рафаэль Энтховен.