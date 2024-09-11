"Теперь мы будем жить рядом": Тимати и его брат подарили матери новую квартиру в Москве

Российский рэпер Тимати и его брат подарили своей матери квартиру в Москве. Об этом Симона Юнусова рассказала в Instagram, отметив, что сыновья устроили ей сюрприз, передает NUR.KZ.

Женщина призналась, что не планировала менять место жительства. Однако сыновья решили, что их маме нужна новая квартира.

"Мы вернулись с Алисой (дочь Тимати - прим. ред.) со съемок из Нижнего Новгорода, сын написал, что ему срочно надо со мной увидеться.

У подъезда нас встречал второй сын, он подарил сумку моего любимого зеленого цвета и невзначай поинтересовался, как она открывается. Я открыла, а там лежали ключи от квартиры… Теперь мы все будем жить рядом!" - написала она.

В своей квартире на Проспекте Мира, где родились и выросли ее сыновья, Симона Юнусова прожила 47 лет. В ней она провела юность, молодость и зрелость.

"Я отпускаю тебя с грустью, но без сожаления. Я раскрываю руки всему новому и верю, что оно будет чудесным! У меня выросли хорошие сыновья, которыми можно гордиться! Не спрашивайте, как воспитать таких, сама не знаю, так получилось", - добавила она.