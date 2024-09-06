Нагима Ескалиева продемонстрировала знание английского языка и повеселила Казнет (видео)
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Народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева и ее сын, исполнитель Диас Аблаев, опубликовали видео с совместного ужина и позабавили пользователей Сети, передает NUR.KZ.
Ескалиева с сыном показали поклонникам свою трапезу, после чего Диас вскользь упомянул, что его знаменитая мать хочет выучить английский и находится в поисках подходящего преподавателя.
Аблаев попросил Ескалиеву выдать фразу на английском, после чего она произнесла: "Give me please one course English speak", что дословно можно перевести как: "Дайте мне, пожалуйста, один курс английский разговор". Певица также исполнила композицию на английском языке, чем рассмешила сына.
"Ну поняли, да?" - со смехом сказал Диас.
"Требую рубрику с мамой на постоянной основе", "Люблю Нагиму Хабдуловну за юмор, позитив и хорошее настроение", "Самая красивая и милая семья нашей эстрады", "Спасибо, улыбка не сходила с лица, пока смотрела", - написали в комментариях фанаты.
Не так давно Казнет рассмешило архивное видео с концерта Али Окапова с участием Нагимы Ескалиевой, Диаса Аблаева и Розы Рымбаевой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2158101-nagima-eskalieva-prodemonstrirovala-znanie-angliyskogo-yazyka-i-poveselila-kaznet-video/