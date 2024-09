Нагима Ескалиева продемонстрировала знание английского языка и повеселила Казнет (видео)

Народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева и ее сын, исполнитель Диас Аблаев, опубликовали видео с совместного ужина и позабавили пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Ескалиева с сыном показали поклонникам свою трапезу, после чего Диас вскользь упомянул, что его знаменитая мать хочет выучить английский и находится в поисках подходящего преподавателя.

Аблаев попросил Ескалиеву выдать фразу на английском, после чего она произнесла: "Give me please one course English speak", что дословно можно перевести как: "Дайте мне, пожалуйста, один курс английский разговор". Певица также исполнила композицию на английском языке, чем рассмешила сына.

"Ну поняли, да?" - со смехом сказал Диас.

"Требую рубрику с мамой на постоянной основе", "Люблю Нагиму Хабдуловну за юмор, позитив и хорошее настроение", "Самая красивая и милая семья нашей эстрады", "Спасибо, улыбка не сходила с лица, пока смотрела", - написали в комментариях фанаты.

Не так давно Казнет рассмешило архивное видео с концерта Али Окапова с участием Нагимы Ескалиевой, Диаса Аблаева и Розы Рымбаевой.