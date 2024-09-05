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54-летний Арман Давлетяров прокатился на велосипеде по лесу (видео)

Опубликовано:

Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров в очередной раз личным примером решил смотивировать пользователей Сети вести здоровый образ жизни, проехав на велосипеде по лесу, передает NUR.KZ.

Видео тренировки появилось в Instagram-аккаунте медиаменеджера - он обратился к подписчикам своего блога.

"Друзья, я снова на велосипеде в лесу — нет ничего лучше для души и тела! Всегда говорю и буду повторять: здоровье — наш главный капитал. Найдите время для себя, для движения.

Хочешь чувствовать себя лучше? Хочешь успеха? Начни с малого: выйди на пробежку, возьми велосипед или просто погуляй на свежем воздухе. Ты знаешь, это работает, ты почувствуешь себя бодрее, настроение станет лучше, а жизнь счастливее!" - написал Давлетяров.

Недавно Арман Давлетяров поделился фотографией с детьми перед школьной линейкой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2157690-54-letniy-arman-davletyarov-prokatilsya-na-velosipede-po-lesu-video/

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