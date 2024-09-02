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"Как быстро они растут": Арман Давлетяров поделился фото с детьми перед школьной линейкой

Опубликовано:

Арман Давлетяров с супругой
Арман Давлетяров с супругой. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал семейную фотографию с женой и детьми, снятую в День знаний - его младший сын пошел в первый класс, передает NUR.KZ.

В день, когда младший сын Давлетярова услышал свой первый школьный звонок, медиаменеджер поразмышлял о скоротечности времени.

"Сегодня проводили детей в школу и снова задумались о том, как быстро они растут. Еще недавно мы держали их за руку по пути в первый класс, сегодня наш первоклассник Давуд - младший сын. Кто-то уже перешел в следующий, а кто-то улетел учиться далеко от дома. Время летит незаметно, и так важно ценить каждый момент, который мы проводим вместе", - подписал публикацию Арман.

Недавно Арман Давлетяров прилетал в Алматы и заговорил на казахском языке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2155797-kak-bystro-oni-rastut-arman-davletyarov-podelilsya-foto-s-detmi-pered-shkolnoy-lineykoy/

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