"Как быстро они растут": Арман Давлетяров поделился фото с детьми перед школьной линейкой

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал семейную фотографию с женой и детьми, снятую в День знаний - его младший сын пошел в первый класс, передает NUR.KZ.

В день, когда младший сын Давлетярова услышал свой первый школьный звонок, медиаменеджер поразмышлял о скоротечности времени.

"Сегодня проводили детей в школу и снова задумались о том, как быстро они растут. Еще недавно мы держали их за руку по пути в первый класс, сегодня наш первоклассник Давуд - младший сын. Кто-то уже перешел в следующий, а кто-то улетел учиться далеко от дома. Время летит незаметно, и так важно ценить каждый момент, который мы проводим вместе", - подписал публикацию Арман.

Недавно Арман Давлетяров прилетал в Алматы и заговорил на казахском языке.