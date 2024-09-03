"Чтобы хейтеры захлебнулись своей желчью": Волочкова закрыла комментарии в соцсетях

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась яркими фотографиями, снятыми этим летом. Она отметила, что у нее нет времени читать негатив в Сети и закрыла комментарии под постами, передает NUR.KZ.

Балерина отметила, что это лето, которое так быстро закончилось, было для нее творческим и насыщенным.

Однако артистка все же успела побывать на Мальдивах, где любит отдыхать. Волочкова рассказала, что и осень будет полна событий. Начинается новый сезон ее шоу.

"Моя команда посоветовала закрывать комментарии под постами. Для того, чтобы любящие меня люди успели соскучиться и общались со мной посредством моего творчества, приходя на мои спектакли.

А злопыхатели, завистники и хейтеры ущербные захлебывались своей желчью и злобой, оставляя ее при себе", - написала она.

Анастасия пожелала всем добра и счастья. Она также отметила, что считает хейтеров не злыми, а несчастными людьми.

"Если люди хотят доставить неприятные эмоции, досадить, задеть - это значит, что им плохо. Очень плохо, потому что состоявшиеся и счастливые люди никогда не станут опускаться до уровня болота, низости, гадостей. А, наоборот, будут подтягивать других к уровню своего света.

Сейчас у меня очень насыщенный график выступлений, съемок, мероприятий, серьезных проектов. Я востребованный артист. И не входит в мои приоритеты и в приоритеты моей команды прочтение комментариев.

Я транслирую в соцсетях происходящее в моей жизни. И щедро делюсь событиями. Следите и радуйтесь. Если можете", - заключила она.