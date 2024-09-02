28-летняя модель из России запечатлелась в объятиях 61-летнего Джонни Деппа
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28-летняя российская модель Юлия Власова опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлелась в объятиях голливудской звезды Джонни Деппа, передает NUR.KZ.
"Не верьте всему, что видите в Интернете. Это мой дорогой друг", - подписала Юлия фото.
На снимке Власова запечатлелась в лифе от купальника и яркой накидке, девушку обнимает 61-летний американский актер Джонни Депп.
Как отмечает Super.ru, в начале июля их заметили папарацци, а потом модель показала фото со звездой "Пиратов Карибского моря" в сторис.
Издание упоминало, что Юлия Власова родилась в Екатеринбурге и в седьмом классе переехала в город Полевской в Свердловской области.
После окончания школы Власова уехала в Чехию, чтобы получить высшее образование, спустя время открыла свой салон красоты. По рассказам ее одноклассников, Юлия сейчас летает на частных самолетах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2155999-28-letnyaya-model-iz-rossii-zapechatlelas-v-obyatiyah-61-letnego-dzhonni-deppa/