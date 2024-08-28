"Очень стараюсь выучить родной язык": прилетевший в Алматы Давлетяров заговорил на казахском

Заслуженный деятель Казахстана, известный российский медиаменеджер Арман Давлетяров прилетел в Казахстан и продемонстрировал знание казахского языка, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров рассказал, что прилетел в Алматы. Медиаменеджер уже достаточно хорошо говорит на казахском языке. Он отметил, что усовершенствовать знание языка ему позволяет критика в Сети.

"Ваша критика очень уместна. Это проявление заботы обо мне. Но и я со своей стороны очень стараюсь выучить родной язык. Благодарю вас безмерно, спасибо, братья. Кстати, как вам мой казахский, уже получше?" - подписал видео Арман.

"Продолжайте в том же духе", "Арман, вы уже хорошо говорите на казахском", "Прекрасные достижения!", "Арман, приглашаю вас в гости на бешбармак", - прокомментировали в Сети.