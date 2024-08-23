Арман Давлетяров вернулся в родную деревню и провел поминальный обед для односельчан (видео)

Известный медиаменеджер и предприниматель Арман Давлетьяров сообщил о приезде в родную деревню в Оренбургской области России - он провел там поминальный обед, передает NUR.KZ.

Давлетяров опубликовал в Instagram видео из родной деревни Тамар-Уткуль, где, по его словам, всю жизнь прожила его мать. Сейчас у родного дома медиаменеджера другое предназначение.

"Сейчас наш дом служит людям как мечеть Айман-ана. Я собрал односельчан и родных, чтобы почтить память мамы, прочитать молитвы и побыть с близкими. Родная земля всегда заряжает энергией и вдохновляет, несмотря на то, что бы ни происходило в жизни.

Память о предках дает силы, уверенность и опору. Возвращайтесь к своим корням, чтобы обрести внутренний покой и вдохновение", - обратился к подписчикам своего блога Арман Давлетяров.

Накануне бизнесмен отметил двадцать первую годовщину совместной жизни с супругой - в честь этого он показал редкие фото с семьей.