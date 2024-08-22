Арман Давлетяров показал редкое фото семьи и обратился к жене в годовщину свадьбы
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Известный медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал в Instagram большой пост, посвященный супруге - пара отмечает 21-летие со дня создания семьи, передает NUR.KZ.
Сегодня исполнился 21 год со дня бракосочетания пары. Этот день Давлетяров называет не просто датой, а "символом пройденного вместе пути". Медиаменеджер признался, что на момент создания семьи они с Мавжудой были практически незнакомыми людьми.
"Мы доверились воле наших родителей, и теперь я понимаю, насколько мудрым было это решение. Время показало, что их выбор был благословен. За эти годы мы создали семью, в которой растут пятеро замечательных детей, и мы по-настоящему счастливы", - написал Давлетяров.
Он также назвал качества, которые, по его мнению, делают семью семьей. По мнению Армана, семья - это не просто совместная жизнь.
"Чтобы семья была крепкой, необходимы уважение и вера. Уважение друг к другу, к нашим родителям и нашим детям. Это основа, на которой строится гармония в доме. Но есть еще одна важная составляющая — вера во Всевышнего. Когда в сердце живет вера, жизнь обретает иной смысл, а все трудности преодолеваются с благодарностью и спокойствием. Вера придает нам силы, она, как якорь, удерживает нас в бурные времена. А они у нас тоже иногда случаются", - признался медиаменеджер, опубликовав редкие совместные фото с супругой и детьми.
"Сегодня, оглядываясь на эти 21 год, я с особым чувством благодарности понимаю, как важно было довериться судьбе и родительской мудрости. Спасибо Всевышнему за нашу семью, за любовь и за тот путь, который мы прошли и продолжаем идти вместе. Спасибо тебе, моя родная Мавжуда, за твою любовь, верность и поддержку", - заключил Арман Давлетяров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152084-arman-davletyarov-pokazal-redkoe-foto-semi-i-obratilsya-k-zhene-v-godovshchinu-svadby/