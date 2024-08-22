Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Арман Давлетяров показал редкое фото семьи и обратился к жене в годовщину свадьбы

Опубликовано:

Арман Давлетяров с женой
Арман Давлетяров с женой. Фото: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер Арман Давлетяров опубликовал в Instagram большой пост, посвященный супруге - пара отмечает 21-летие со дня создания семьи, передает NUR.KZ.

Сегодня исполнился 21 год со дня бракосочетания пары. Этот день Давлетяров называет не просто датой, а "символом пройденного вместе пути". Медиаменеджер признался, что на момент создания семьи они с Мавжудой были практически незнакомыми людьми.

"Мы доверились воле наших родителей, и теперь я понимаю, насколько мудрым было это решение. Время показало, что их выбор был благословен. За эти годы мы создали семью, в которой растут пятеро замечательных детей, и мы по-настоящему счастливы", - написал Давлетяров.

Он также назвал качества, которые, по его мнению, делают семью семьей. По мнению Армана, семья - это не просто совместная жизнь.

"Чтобы семья была крепкой, необходимы уважение и вера. Уважение друг к другу, к нашим родителям и нашим детям. Это основа, на которой строится гармония в доме. Но есть еще одна важная составляющая — вера во Всевышнего. Когда в сердце живет вера, жизнь обретает иной смысл, а все трудности преодолеваются с благодарностью и спокойствием. Вера придает нам силы, она, как якорь, удерживает нас в бурные времена. А они у нас тоже иногда случаются", - признался медиаменеджер, опубликовав редкие совместные фото с супругой и детьми.

"Сегодня, оглядываясь на эти 21 год, я с особым чувством благодарности понимаю, как важно было довериться судьбе и родительской мудрости. Спасибо Всевышнему за нашу семью, за любовь и за тот путь, который мы прошли и продолжаем идти вместе. Спасибо тебе, моя родная Мавжуда, за твою любовь, верность и поддержку", - заключил Арман Давлетяров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152084-arman-davletyarov-pokazal-redkoe-foto-semi-i-obratilsya-k-zhene-v-godovshchinu-svadby/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie