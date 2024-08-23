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"Наслаждайтесь свободой": Макпал Исабекова дала совет незамужним девушкам, кому за 30

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Отечественная певица и актриса Макпал Исабекова ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети о личной жизни. Она также дала совет незамужним девушкам, передает NUR.KZ.

У Макпал спросили, не развелась ли она с мужем.

"Нет, мы планируем третьего", - заявила она.

У нее также поинтересовались, какой национальности ее дети. Очень уже у них интересная внешность, отмечено в вопросе.

"Разной", - лаконично ответила Макпал.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Фото: instagram.com/makosyai

Кто-то заявил, что певица "постарела".

"Ну у нас у всех один сценарий. Старость никого не обойдет стороной, так же, как и смерть. А если будешь завидовать, язвить и будешь злой, тебя все это настигнет раньше", - деликатно ответила артистка.

Она также дала совет, как не отчаяться незамужним девушкам, кому за 30.

"Ой, девочки, не отчаивайтесь. Все вы успеете, поверьте. И замуж выйти, и родить, и устать. Живите, развивайтесь, кайфуйте, путешествуйте, наслаждайтесь своей свободой, легкостью, беззаботностью. Всему свое время", - заявила она.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Фото: instagram.com/makosyai

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152693-naslazhdaytes-svobodoy-makpal-isabekova-dala-sovet-nezamuzhnim-devushkam-komu-za-30/

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