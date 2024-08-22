Королева и Тарзан женили сына в 21-ю годовщину со дня своей свадьбы (видео)

Российская певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, женили единственного сына. Для церемонии бракосочетания был выбран особенный день, передает NUR.KZ.

Избранницей Архипа стала Мелисса Валынкина. Молодые поженились 21 августа в Санкт-Петербурге. Именно в этот день 21 год назад была свадьба их родителей. Как призналась Королева, эти годы они с Тарзаном прожили очень ярко.

"21 августа 21 год совместной жизни с Тарзаном. В год семьи мы передаем эту счастливую дату нашим детям Мелиссе и Архипу", - написала Наташа.

Поклонники поздравили певицу и ее супруга со свадьбой сына и пожелали молодым счастья. Однако некоторые раскритиковали наряды отца и матери жениха.

"Вот народ не парится, в чем захотел, в том и пришел на свадьбу", "Что-то приоделись как-то родители, особенно папа, для свадьбы не очень хорошо", "А покороче платья не нашлось?" - пишут в Сети.