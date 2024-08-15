"Днем никого нет": Диас Аблаев показал, как отдыхает во Вьетнаме (фото, видео)

38-летний казахстанский исполнитель Диас Аблаев улетел на отдых во Вьетнам - сын Нагимы Ескалиевой показал интересные моменты в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

На курорте Аблаев наслаждается местными кулинарными изысками и в целом хорошо проводит время. В Stories он показал, как во Вьетнаме подают нарезанный арбуз, а также поделился впечатлениями от поедания морского винограда.

"Много раз видел, как его едят. Текстура хрустящая. Был бы кисленький, было бы очень вкусно", - рассказал Диас.

Также артист поделился наблюдениями о том, что местные в основном выходят на пляж ближе к вечеру.

"17:00, и все вышли на пляж. Как известно, азиаты не любят загар - для них важен холеный цвет кожи. Поэтому днем здесь никого нет, либо ходят и купаются почти полностью закрытыми", - поделился Аблаев.

Сторис Диаса Аблаева. Скрин: instagram.com/dias_ablayev

Также сын Нагимы Ескалиевой запустил большого воздушного змея - видео он также выложил в соцсети.

"Оставлю тут на память", - подписал ролик Аблаев.