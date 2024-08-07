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Нурболат Абдуллин и его супруга отметили 9-ю годовщину свадьбы (фото)

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Нурболат Абдуллин с супругой
Нурболат Абдуллин с супругой. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский артист Нурболат Абдуллин отметил с супругой 9-ю годовщину со дня свадьбы. Теплые фото с матерью своих трех дочерей он разместил в соцсети, передает NUR.KZ.

На фото счастливые Нурболат и его супруга сидят за столом. На белой скатерти лежат лепестки алых роз, а за панорамным окном открывается вид на ночной город.

"9 лет", - гласит лаконичная подпись к фото.

За короткое время с момента публикации снимки набрали свыше 25 тысяч "лайков". Фанаты поспешили поздравить пару с важной датой.

"Желаю вам долгих и счастливых лет вместе", "Фарида, тебе терпения", "Живите вместе 90 лет", "Фарида красавица", "Дай Бог вам дожить до золотой свадьбы", "Сегодня многие девочки сойдут с ума от ревности", - отметили пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2145649-nurbolat-abdullin-i-ego-supruga-otmetili-9-yu-godovshchinu-svadby-foto/

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