Балжан Бидаш не сдержала эмоций при виде свадебного платья Фаризы Ескермес (видео)

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, которая активно готовится к свадьбе, показала бурную реакцию певицы Балжан Бидаш на подвенечное платье, передает NUR.KZ.

Фариза Ескермес определилась со свадебными нарядами - на примерку она позвала подруг, одной из которых была певица Балжан Бидаш. До того, как увидеть платья, она поделилась своими ожиданиями.

"Думаю, оно не будет пышным. Мне кажется, будет что-то в форме русалочки. Однозначно минимализм", - рассказала Балжан.

Увидев первое платье, певица была восхищена и сказала, что Фариза похожа на принцессу. Однако второй наряд явно поверг Бидаш в шок - она вскочила с кресла и закрыла руками лицо.

"О мой Бог! Не платье тебя украшает, а ты его", - поделилась эмоциями подруга будущей невесты.

Как же все-таки выглядят платья, для большинства останется секретом до самой свадьбы.

Рассказывая о своем будущем муже, Фариза Ескермес назвала его "подарком судьбы".