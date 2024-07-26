Балжан Бидаш не сдержала эмоций при виде свадебного платья Фаризы Ескермес (видео)
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, которая активно готовится к свадьбе, показала бурную реакцию певицы Балжан Бидаш на подвенечное платье, передает NUR.KZ.
Фариза Ескермес определилась со свадебными нарядами - на примерку она позвала подруг, одной из которых была певица Балжан Бидаш. До того, как увидеть платья, она поделилась своими ожиданиями.
"Думаю, оно не будет пышным. Мне кажется, будет что-то в форме русалочки. Однозначно минимализм", - рассказала Балжан.
Увидев первое платье, певица была восхищена и сказала, что Фариза похожа на принцессу. Однако второй наряд явно поверг Бидаш в шок - она вскочила с кресла и закрыла руками лицо.
"О мой Бог! Не платье тебя украшает, а ты его", - поделилась эмоциями подруга будущей невесты.
Как же все-таки выглядят платья, для большинства останется секретом до самой свадьбы.
Рассказывая о своем будущем муже, Фариза Ескермес назвала его "подарком судьбы".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2140234-balzhan-bidash-ne-sderzhala-emociy-pri-vide-svadebnogo-platya-farizy-eskermes-video/