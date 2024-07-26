Ерке Есмахан рассказала о характере RaiM и о том, как влюбила его в себя

Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Ерке Есмахан рассказала ранее неизвестные факты о характере своего мужа - певца RaiM. Артистку также спросили, как она влюбила его в себя, передает NUR.KZ.

Одна из поклонниц предположила, что Райым в реальной жизни очень серьезный. Ерке рассказала подробнее о характере своего мужа.

"Выходя в люди, Райым немного закрывается, а я - наоборот. Зато на сцене он чувствует себя, как рыба в воде", - написала Есмахан.

Их отношения между собой певица описала строчками из двуязычной песни своего мужа под названием "Я и Сен".

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Другой фанатке было интересно, как Ерке влюбила в себя супруга. В ответ на это певица отметила, что ей не пришлось этого делать.

"Девочки, почему такая низкая самооценка? Почему девушка обязательно должна добиваться и влюблять в себя парня? Неважно, молодой он или взрослый, богатый, красивый, знаменитый и так далее. Почему вы занижаете свою значимость? Мне жаль таких девушек.

Мы познакомились в 2018 году, пообщались, и у нас зародились чувства. Даже несмотря на то; что время нас на какой-то период времени разлучило, мы все равно сошлись и стали семьей. Поэтому девочки, не забивайте мозги ненужными вещами и живите счастливо с мыслью о том, что ваше от вас не убежит", - заключила исполнительница хита "Қайда".

Накануне мы писали, что Ерке Есмахан пришлось отвечать хейтеру.