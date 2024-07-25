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"Носишь маску невинной овечки": Ерке Есмахан ответила хейтеру в соцсети

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан провела рубрику "Вопрос-ответ" в Instagram-сторис и рассказала о детских мечтах, своем характере, а также ответила недоброжелателю, передает NUR.KZ.

Мама двоих детей рассказала, как ведет себя в моменты злости - по словам Ерке, она не из тех, кто подавляет эмоции.

"Если копить все в себе, потом будет тяжело. Поэтому я люблю говорить в лицо - в том моменте, в том месте. Иногда получается мягко, иногда - жестко. Но это всегда мое честное правдивое мнение", - рассказала певица.

Еще один вопрос от фаната касался ее детской мечты - Есмахан призналась, что хотела стать балериной.

"Все детство я ходила на цыпочках. Сказала папе, что стану балериной. Но мы жили в селе под Актобе, и там не было балетной школы. Тогда я решила, что буду играть на скрипке. Но и скрипичному искусству никто не обучал. Были только уроки домбры и кобыза. Так я и научилась играть на домбре.

Мои вокальные способности были лучше, поэтому я пошла на вокал. Но балет так и остался несбывшейся мечтой, поэтому я люблю ходить в театр. Сейчас танцую дома. Райым (муж певицы - прим. ред.) называет меня "моя балерина", - призналась Ерке.

Среди восторженных поклонников нашелся и хейтер, который обвинил певицу в том, что она "носит лживую маску невинной овечки". Есмахан со смешком ответила ему публично.

"Когда я говорила, что наивная? Даже если умру, наивной не буду никогда. Все знают, что я дикая. У западных девушек из младшего жуза нет никаких масок. Мы сами по себе такие", - ответила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Накануне Ерке Есмахан и RaiM отметили сразу два события в семейном кругу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2139475-nosish-masku-nevinnoy-ovechki-erke-esmahan-otvetila-heyteru-v-socseti/

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