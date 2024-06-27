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"Мы не можем быть идеальными мамами": Байзакова посвятила пост подписчицам (видео)

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская блогерша и актриса Айжан Байзакова разместила в соцсети мотивационный ролик, в котором обратилась к молодым мамам с призывом верить в себя, передает NUR.KZ.

Айжан выложила кадры со старшим сыном.

"Девочки мои, запомните, вы хорошие мамы, чтобы вам не говорили. Мы не можем быть идеальными, не надо смотреть и сравнивать себя с мамочками с Инстаграма, если вы любите свое дитя, вы для него самая лучшая мама в мире", - отметила она.

"Айжан - молодец! Она родила Алана без мужа и не бросила сына, сколько слухов вытерпела. Удачно вышла замуж и родила от законного мужа, когда многие не могут найти мужа. Сейчас хорошая жена, мать, келин", "Тот момент, когда уже сдаешься, но у Айжан вышел мотивационный рилс, который трогает до души и помогает взять себя снова в руки и быть хорошей мамой", "Очень надеюсь, это увидят все мамы", - написали ей пользователи соцсети.

Мы также писали, что Байзакова устроила сюрприз ене в день ее рождения. Подписчики назвали ее суперкелин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2125185-my-ne-mozhem-byt-idealnymi-mamami-bayzakova-posvyatila-post-podpischicam-video/

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