Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Суперкелин": Байзакова устроила сюрприз ене в день ее рождения

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Популярная блогерша Айжан Байзакова показала, какой сюрприз устроила своей ене в день ее рождения. Подписчики отметили, что Айжан - хорошая келин, передает NUR.KZ.

Огромный букет цветов, красные воздушные шары в виде сердец, красивый торт и неожиданный подарок - Айжан устроила сюрприз своей свекрови.

Байзакова призналась, что она и ее супруг долго думали, что подарить имениннице, и решили, что это будет процедура от пластического хирурга.

"Она у нас и так невероятная красотка, будет еще краше. Рукам этого хирурга я уже доверяла свою мамочку", - отметила Айжан.

Мы уже писали, что блогер уговорила маму на пластику, результат которой восхитил соцсети.

"А все говорили, какая она будет келин. Ну вот, Айжан - суперкелин, не каждая так поздравляет енешку", "Все думали, какая из нее келин, вот, ребята, любуйтесь, одна из лучших", "Видно, как сыночек Айжан прям пошел первый обнял бабушку, молодец, значит енешка мудрая, с днем рождения вас", "Классно, когда такие отношения", - отреагировали в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2124090-superkelin-bayzakova-ustroila-syurpriz-ene-v-den-ee-rozhdeniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie