"Суперкелин": Байзакова устроила сюрприз ене в день ее рождения

Популярная блогерша Айжан Байзакова показала, какой сюрприз устроила своей ене в день ее рождения. Подписчики отметили, что Айжан - хорошая келин, передает NUR.KZ.

Огромный букет цветов, красные воздушные шары в виде сердец, красивый торт и неожиданный подарок - Айжан устроила сюрприз своей свекрови.

Байзакова призналась, что она и ее супруг долго думали, что подарить имениннице, и решили, что это будет процедура от пластического хирурга.

"Она у нас и так невероятная красотка, будет еще краше. Рукам этого хирурга я уже доверяла свою мамочку", - отметила Айжан.

Мы уже писали, что блогер уговорила маму на пластику, результат которой восхитил соцсети.

"А все говорили, какая она будет келин. Ну вот, Айжан - суперкелин, не каждая так поздравляет енешку", "Все думали, какая из нее келин, вот, ребята, любуйтесь, одна из лучших", "Видно, как сыночек Айжан прям пошел первый обнял бабушку, молодец, значит енешка мудрая, с днем рождения вас", "Классно, когда такие отношения", - отреагировали в Сети.