Алишер Каримов: В девушке должна быть загадка
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Казахстанский певец, заслуженный деятель Казахстана Алишер Каримов в интервью тележурналисту Асхату Садырбаю рассказал о творчестве и личной жизни, передает NUR.KZ.
Интервью с Каримовым вышло на авторском YouTube-канале Асхата Садырбая. Алишеру был задан вопрос, что ему не нравится в девушках.
"Вот честно, не люблю, когда девушки слишком открыто одеваются, я это никогда не любил. Я не люблю, когда артистки слишком открыто одеваются. В девушке должна быть загадка.
А первое, что ты видишь - это одежда. Я люблю таких вот немного загадочных, чтобы каждую страничку, как в книге, раскрывать потихоньку", - заявил он.
Алишер признался, что его будущая супруга будет далека от сцены. А все вопросы, связанные с тонкостями его профессии, частыми гастролями, он постарается объяснить, чтобы она отнеслась с пониманием к этому.
"Это все сразу на берегу надо обсудить, будем обсуждать. Младший брат уже женат, сестра тоже замужем, у них уже есть дети. Очередь за мной", - рассказал он.
Алишер откровенно ответил на вопрос о пластике и уколах красоты.
"Сделал блефаропластику, потому что веки нависли, вид был уставший, съездил в Петербург, операцию провели там. Я делаю уколы, ведь не за горами уже 40, я не скрываю этого, ведь это нормально, хожу к косметологу, мне это приятно, я там отдыхаю, мне это нравится.
Ухаживать за собой - это нормально. Особенно на сцене, сейчас такой век, борьба за внимание, сейчас как минимум нужно хорошо выглядеть на сцене", - признался Каримов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2124351-alisher-karimov-v-devushke-dolzhna-byt-zagadka/