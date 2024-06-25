Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Папина копия": Жулдыз Омиргали показала подросшую дочь в соцсети

Опубликовано:

Жулдыз Омиргали
Жулдыз Омиргалию. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Казахстанская исполнительница, телеведущая и актриса Жулдыз Омиргали показала подросшую дочь в соцсети и трогательно поздравила ее с днем рождения, передает NUR.KZ.

"Доченька, у меня так много пожеланий, пусть они все исполняются", - написала Жулдыз и добавила теги "Айя", "5 лет". В карусели певица показала ряд фото, на которых запечатлена с дочерью, на последних двух кадрах Айя позирует на камеру с братом.

Фанаты тут же отметили, что девочка похожа на своего звездного отца - певца Айкына, а некоторые заявили, что малышка не обидела ни маму, ни папу.

"Дочка похожа и на Жулдыз, и на Айкына", "Я думаю, на Айкына сильно похожа", "Папина копия", "Поздравляем с днем рождения малышку", "Сладкая девочка, живи до ста", - написали в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2123796-papina-kopiya-zhuldyz-omirgali-pokazala-podrosshuyu-doch-v-socseti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie