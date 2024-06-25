"Папина копия": Жулдыз Омиргали показала подросшую дочь в соцсети
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Казахстанская исполнительница, телеведущая и актриса Жулдыз Омиргали показала подросшую дочь в соцсети и трогательно поздравила ее с днем рождения, передает NUR.KZ.
"Доченька, у меня так много пожеланий, пусть они все исполняются", - написала Жулдыз и добавила теги "Айя", "5 лет". В карусели певица показала ряд фото, на которых запечатлена с дочерью, на последних двух кадрах Айя позирует на камеру с братом.
Фанаты тут же отметили, что девочка похожа на своего звездного отца - певца Айкына, а некоторые заявили, что малышка не обидела ни маму, ни папу.
"Дочка похожа и на Жулдыз, и на Айкына", "Я думаю, на Айкына сильно похожа", "Папина копия", "Поздравляем с днем рождения малышку", "Сладкая девочка, живи до ста", - написали в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2123796-papina-kopiya-zhuldyz-omirgali-pokazala-podrosshuyu-doch-v-socseti/