"Папина копия": Жулдыз Омиргали показала подросшую дочь в соцсети

Казахстанская исполнительница, телеведущая и актриса Жулдыз Омиргали показала подросшую дочь в соцсети и трогательно поздравила ее с днем рождения, передает NUR.KZ.

"Доченька, у меня так много пожеланий, пусть они все исполняются", - написала Жулдыз и добавила теги "Айя", "5 лет". В карусели певица показала ряд фото, на которых запечатлена с дочерью, на последних двух кадрах Айя позирует на камеру с братом.

Фанаты тут же отметили, что девочка похожа на своего звездного отца - певца Айкына, а некоторые заявили, что малышка не обидела ни маму, ни папу.

"Дочка похожа и на Жулдыз, и на Айкына", "Я думаю, на Айкына сильно похожа", "Папина копия", "Поздравляем с днем рождения малышку", "Сладкая девочка, живи до ста", - написали в Сети.