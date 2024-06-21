"Нестарый и неженатый": Мадлен раскрыла национальность бойфренда
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Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная в Сети как Мадлен, рассказала, что она в отношениях, и раскрыла национальность своего бойфренда, передает NUR.KZ.
Мадлен спросили, состоит ли она в отношениях.
"Уже давно. Я просто не считаю нужным показывать свои отношения и наличие финансовых средств. Тише едешь - дальше будешь", - отметила блогер.
Подписчики также поинтересовались, не против ли ее парень, что она размещает в соцсети фото в купальнике. На что Мадлен заявила, что иногда он сам фотографирует ее и снимки получаются очень красивые.
На вопрос о национальности парня, Мадлен также ответила любопытным подписчицам, но предупредила, что не любит говорить много о личной жизни.
"Вы, наверное, забыли, что это мой аккаунт и я не хочу, чтобы кто-то ходил своей грязной обувью по моей личной жизни. Он казах, на этом вопросы закрываются. Нестарый и неженатый. Все пока!" - заявила девушка.
Ранее Мадлен призналась, собирается ли переезжать из Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2121909-nestaryy-i-nezhenatyy-madlen-raskryla-nacionalnost-boyfrenda/