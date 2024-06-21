"Мне нужна недвижимость по всему миру": Мадлен призналась, собирается ли переезжать из Казахстана

Популярная инстаблогерша Мадинахон Мамадалиева провела рубрику "Вопрос-ответ" в соцсети и ответила на вопросы подписчиков. Один из них касался ее потенциального отъезда из Казахстана, передает NUR.KZ.

Отвечая на вопрос об аутентичности ювелирных украшений, Мадлен призналась, что иногда специально говорит людям, что носит так называемые люкс-копии.

"Я не хочу, чтобы человек чувствовал себя хуже на моем фоне. Я уже не в том возрасте и статусе, чтобы кичиться брендами - мне нужна недвижимость по всему миру и частная авиация", - призналась инстадива.

Еще один вопрос касался жизни Мадлен в Казахстане - один из подписчиков спросил, есть ли у нее в планах переезд из страны.

"Я бы приобретала недвижимость за рубежом, может, сезонно бы жила. Но основное время хочу жить в Казахстане. Здесь мой дом, семья и работа", - заключила блогерша.

Недавно Мадлен летала отдыхать на Мальдивы и публиковала фото оттуда.