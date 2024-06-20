Звезда "Жаужүрек мың бала" Артур Толепов объяснил, почему не носит обручальное кольцо

Казахстанский актер Артур Толепов, звезда фильма "Жаужүрек мың бала", рассказал в интервью журналистке Анне Данченко, почему не носит обручальное кольцо, передает NUR.KZ.

Отрывок из интервью Анна Данченко разместила в TikTok. Она спросила, почему он пришел на той один и на его безымянном пальце не видно обручального кольца.

"Да, я пришел сегодня один, без супруги. Что качается обручального кольца - дело в том, что сейчас я его совсем не ношу, потому что терял его уже 3 раза. У меня есть привычка снимать и снова надевать его. Поэтому жена сама уже сказала мне, чтобы я не носил его. Моя супруга на такое не обижается", - признался он.

Артур рассказал, что его брак крепок и без кольца на пальце.

"Мы женаты уже 6 лет. У нас есть двое замечательных детей. Старшему уже 5 лет, младшему - 3 года. Оба моих сына похожи на моего брата Асылхана (Асылхан Толепов, брат Артура Толепова - прим. ред.) по своим увлечениям. Любят все, что связано с боями. Но младший внешне очень на меня похож", - отметил актер.