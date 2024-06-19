Динара Кырыкбаева отметила день рождения в кругу звездных коллег, родных и друзей (видео)
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Казахстанская певица Динара Кырыкбаева отметила день рождения в кругу близких людей, звездных коллег и друзей. Видео с празднования появилось в соцсети, передает NUR.KZ.
Кадры со дня рождения Динары разместил в своем аккаунте "Алга Казахстан" российский блогер Иван Червинский.
"Побывал на дне рождения у прекрасной девушки, Динары Кырыкбаевой. Удивительно талантливая и красивая актриса и певица, в своем молодом возрасте уже заслуженный деятель Казахстана и, между прочим, счастливая мама троих детей.
Она - очень добрый и улыбчивый человек и, наверное, той тоже получился таким же душевным и радостным! И я с удовольствием хочу показать вам эту удивительную атмосферу настоящего казахского тоя!" - рассказал он, тепло поздравив именинницу.
На праздничном вечере состоялась премьера песни Динары Кырыкбаевой "Бағала".
"Она - огонь-девушка, позитивная, трудолюбивая, отзывчивая", "Очень нравится Динара как человек, как певица, как девушка, позитивная и трудолюбивая. С днем рождения", "Очаровательная девушка с красивой улыбкой", - написали в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2120325-dinara-kyrykbaeva-otmetila-den-rozhdeniya-v-krugu-zvezdnyh-kolleg-rodnyh-i-druzey-video/