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Аружан Джазильбекова показала атмосферные фото из Грузии

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Аружан Джазильбекова
Аружан Джазильбекова. Фото: instagram.com/arujazz

Отечественная актриса Аружан Джазильбекова, сыгравшая в фильмах "Дорога к матери", "Свадьба на троих" показала в Instagram фото с отдыха в Тбилиси, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Дорога к матери" и сериала "Золотая орда" отдохнула в Тбилиси вместе с мужем. Судя по кадрам, молодые люди прекрасно провели время, что не могло не отразиться на их настроении. Они стали гостями красивого мероприятия.

"Тбилиси. 2024 год. Любовь, вино и собака, спящая на столе", - написала Аружан.

"Будьте счастливы", "Нет слов, как хороша", "Моя самая любимая актриса", "Красавчики", "Лучшая пара в Казахстане", "Какие классные фотографии, какой вайб", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Аружан Джазильбекова очаровала пляжными фото с Мальдив - актриса попозировала в ярком купальнике и похвасталась фигурой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2119602-aruzhan-dzhazilbekova-pokazala-atmosfernye-foto-iz-gruzii/

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