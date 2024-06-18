Аружан Джазильбекова показала атмосферные фото из Грузии

Отечественная актриса Аружан Джазильбекова, сыгравшая в фильмах "Дорога к матери", "Свадьба на троих" показала в Instagram фото с отдыха в Тбилиси, передает NUR.KZ.

Звезда фильма "Дорога к матери" и сериала "Золотая орда" отдохнула в Тбилиси вместе с мужем. Судя по кадрам, молодые люди прекрасно провели время, что не могло не отразиться на их настроении. Они стали гостями красивого мероприятия.

"Тбилиси. 2024 год. Любовь, вино и собака, спящая на столе", - написала Аружан.

"Будьте счастливы", "Нет слов, как хороша", "Моя самая любимая актриса", "Красавчики", "Лучшая пара в Казахстане", "Какие классные фотографии, какой вайб", - отметили пользователи соцсети.

Ранее Аружан Джазильбекова очаровала пляжными фото с Мальдив - актриса попозировала в ярком купальнике и похвасталась фигурой.