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"Ты у нас такой хороший вырос": Егор Крид подарил отцу автомобиль и тронул его до слез

Опубликовано:

Егор Крид с отцом
Егор Крид с отцом. Фото: instagram.com/egorkreed

В Международный день отца Егор Крид подарил своему папе дорогой подарок - автомобиль. Певец опубликовал видео с реакцией отца на сюрприз в Instagram, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Невеста" опубликовал видеоролик, где завязал папе глаза и сделал подарок – новый кроссовер. Он не раскрыл отцу своего замысла, сказав, что хочет лишь заснять реакцию на обложку нового альбома. Мать исполнителя знала о сюрпризе и подыграла ему.

"Самый скромный, самый добрый, самый честный, самый искренний, самый лучший Папа! Спасибо за жизнь и ее правильное понимание. С днем Папы", - подписал ролик Крид.

Мужчина такого поворота событий явно не ожидал и даже прослезился.

"Я не знаю, что сказать, сынок. Я вообще не ожидал, честно говоря. Я думал, ты действительно клип делаешь. Я тебе очень благодарен, что ты такой у нас хороший вырос. Самое главное, что это у тебя есть сердце", — сказал мужчина.

Видео растрогало поклонников творчества Егора Крида.

"Действительно достойный отец! Стоит обнимает и благодарит по несколько раз сына, а машина пусть подождет, сразу видно, что у вас в семье в приоритете, и что отец с мамой привили человеческие качества и воспитание", "Мамочка скромно, тихонечко плачет в сторонке", "Очень трогательное видео, и самое ценное - не сам подарок, а этот момент между сыном и отцом", - написали они в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118774-ty-u-nas-takoy-horoshiy-vyros-egor-krid-podaril-otcu-avtomobil-i-tronul-ego-do-slez/

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