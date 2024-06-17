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"Пора за мальчиком идти": Аша Матай показала фото с мужем и дочерьми с отдыха в Актау

Опубликовано:

Аша Матай
Аша Матай. Фото: instagram.com/asha_matai

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Аша Матай показала в соцсети фото с мужем и двумя дочерьми с отдыха в Актау и поздравила подписчиков с праздником Курбан айт, передает NUR.KZ.

Для фотосессии на пирсе Арман Коныр и Аша Матай выбрали одежду в белом цвете, их две дочери тоже были в белых платьях. На первой фотографии вся семья в полном составе, на последующих - только мама с детьми. Снимки получились нежными и теплыми.

"С праздником Курбан айт. Шикарный отдых в Казахстане", - написала Аша.

Пользователи соцсети пожелали семье хорошего отдыха, но некоторые все же нашли, что обсудить.

"Неужели отец не может взять на руки своих детей? Почему только мать их держит?", "Пора за мальчиком идти", "Девочки подросли", "Красивая пара", "Надо мальчика теперь родить", "А может, она беременна?", "Я тоже подумала, что беременна", - высказались комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2118594-pora-za-malchikom-idti-asha-matay-pokazala-foto-s-muzhem-i-dochermi-s-otdyha-v-aktau/

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