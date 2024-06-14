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"Достоинство - это стиль жизни": жена Прилучного написала многозначительный пост в соцсети

Опубликовано:

Зепюр Брутян
Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Российская актриса Зепюр Брутян написала пост в соцсети, который заставил задуматься ее подписчиков. Некоторые решили, что она таким образом обратилась к экс-супруге своего мужа, передает NUR.KZ.

"То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни! Желаю всем быть чистыми, достойными, твердыми, сильными, умными и пусть никому не удастся вас подломить, поколебать и уязвить", - написала Зепюр, выложив новые фото.

"Моя красотка", - прокомментировал пост жены Прилучный.

Подписчики решили, что пост Зепюр было адресован актрисе Агате Муцениеце - бывшей жене Павла. Экс-супруги все еще не пришли к согласию по поводу размера алиментов.

"Вы очень красивая и умная женщина, а таким всегда завидуют", "Зепюр, по моему мнению, очень ревнует Павла", "Зепюр, вы прекрасны, но, зачем вы лезете, а тем более этим постом хотите доказать, кто вы и какая? Вам не нужно ничего доказывать, вы и так жена и вы на своем месте", - высказались комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2117718-dostoinstvo-eto-stil-zhizni-zhena-priluchnogo-napisala-mnogoznachitelnyy-post-v-socseti/

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