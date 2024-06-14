"Живая легенда": Арман Давлетяров навестил Бибигуль Тулегенову и получил ее благословение

Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров встретился с народной артисткой СССР, легендарной певицей Бибигуль Тулегеновой, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров навестил Бибигуль Тулегенову - он встретился с 94-летней певицей и получил ее благословение. Арман пришел в гости не с пустыми руками - легендарной артистке он подарил цветы и браслет, выполненный в национальном стиле, а также книгу, которую он посвятил маме.

Он отметил, что встреча оставила незабываемые впечатления и придала ему сил и уверенности в том, что он находится на правильном пути.

"Бибигуль Ахметовна Тулегенова - живая легенда, чье творчество вдохновляет и объединяет поколения. Она - пример самоотверженности и преданности своему делу", - написал Арман.

Давлетяров отметил, что для него было особой честью подарить первую книгу "Айман Ана" именно Бибигуль Тулегеновой и получить ее бата - благословение.

"Этот момент навсегда останется в моем сердце как символ связи поколений и уважения к традициям... Такие выдающиеся женщины, как Бибигуль Ахметовна, являются хранительницами нашего культурного наследия, их жизненный путь - это пример для подражания и источник вдохновения для всех нас. Моя мама очень любила ее и всегда с радостью пела ее песни", - рассказал он.