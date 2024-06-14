Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Живая легенда": Арман Давлетяров навестил Бибигуль Тулегенову и получил ее благословение

Опубликовано:

Бибигуль Тулегенова и Арман Давлетяров
Бибигуль Тулегенова и Арман Давлетяров. Кадр из видео: instagram.com/arman_dav

Известный медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров встретился с народной артисткой СССР, легендарной певицей Бибигуль Тулегеновой, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров навестил Бибигуль Тулегенову - он встретился с 94-летней певицей и получил ее благословение. Арман пришел в гости не с пустыми руками - легендарной артистке он подарил цветы и браслет, выполненный в национальном стиле, а также книгу, которую он посвятил маме.

Он отметил, что встреча оставила незабываемые впечатления и придала ему сил и уверенности в том, что он находится на правильном пути.

"Бибигуль Ахметовна Тулегенова - живая легенда, чье творчество вдохновляет и объединяет поколения. Она - пример самоотверженности и преданности своему делу", - написал Арман.

Давлетяров отметил, что для него было особой честью подарить первую книгу "Айман Ана" именно Бибигуль Тулегеновой и получить ее бата - благословение.

"Этот момент навсегда останется в моем сердце как символ связи поколений и уважения к традициям... Такие выдающиеся женщины, как Бибигуль Ахметовна, являются хранительницами нашего культурного наследия, их жизненный путь - это пример для подражания и источник вдохновения для всех нас. Моя мама очень любила ее и всегда с радостью пела ее песни", - рассказал он.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2117664-zhivaya-legenda-arman-davletyarov-navestil-bibigul-tulegenovu-i-poluchil-ee-blagoslovenie/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.