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"Копия мамы": Майя Бекбаева показала фото дочери и поздравила ее с окончанием школы

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показала фото дочери-выпускницы и посвятила ей душевный пост в соцсети. Она также поздравила всех ребят, кто окончил школу, их родителей и педагогов, передает NUR.KZ.

На теплых фото, которые телеведущая разместила в карусели, запечатлена ее семья на выпускном вечере дочери.

"Наша выпускница! Доча! Моя душа переполнена волнением и радостью, ведь ты начинаешь свой путь во взрослую, большую жизнь. У тебя сейчас есть все - цели, возможности, способности.

Но главное, что у тебя есть - это твое мудрое, чистое и любящее сердце! Будь, пожалуйста, всегда соединена с ним, слушай его. За твоей добротой и милосердием стоит огромная сила, которая и есть твоя защита, открывающая любые пути!

Мы очень сильно любим тебя, верим в тебя, будем поддерживать во всем! Также хочу поздравить всех выпускников этого года, их родителей и педагогов! Счастья нашим детям! Светлого пути! Пусть сбываются все мечты!" - отметила Майя.

Подписчики пожелали девочке счастливого и светлого пути, а также отметили ее сходство с мамой.

"Красивая выпускница", "Удачи в жизни вашей дочери, Майя", "Какие все красивые!", "Какая красивая семья. Не сглазить бы", "Копия мамы", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114769-kopiya-mamy-mayya-bekbaeva-pokazala-foto-docheri-i-pozdravila-ee-s-okonchaniem-shkoly/

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