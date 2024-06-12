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"Юмор": Динара Кырыкбаева ответила на вопрос, какие качества ценит в мужчинах

Опубликовано:

Динара Кырыкбаева
Динара Кырыкбаева: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская исполнительница Динара Кырыкбаева ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Многие касались ее личной жизни. Динара призналась, что ценит в мужчинах, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила разведенную Динару Кырыкбаеву, как она прошла через разочарование, и попросила совета, как легче перенести этот период.

"Прошла быстро со скоростью ракеты. Но если честно, каждый проживает боль по-своему. Я одно могу сказать - займитесь собой и делом. Вы придете к правильному решению. Обнимаю вас", - посоветовала Динара.

У певицы также поинтересовались, что важно для нее в мужчине. И важны ли для нее деньги.

"Юмор. Не буду прям слишком говорить, что деньги не важны. Конечно, у него должны быть деньги, занятие, работа", - отметила она.

Сторис Динары Кырыкбаевой
Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2116368-yumor-dinara-kyrykbaeva-otvetila-na-vopros-kakie-kachestva-cenit-v-muzhchinah/

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