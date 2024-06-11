Динара Сатжан поделилась кадрами из солнечной Барселоны

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан, показала, как прекрасно провела время в Испании. Кадры, снятые в Барселоне, появились в ее Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан призналась, что образ жизни испанцев ее приятно удивил.

"В 13.00 у испанцев начинается сиеста. И длится она до 17.00. Это время для неспешного обеда, разговоров, отдыха, чтения книг, сна…

Прекрасная у них жизнь. Мы же встаем в 7-8 утра, отправляемся на работу, а отдыхаем только после 8 вечера. Кажется, тоже надо внедрить сиесту в свою жизнь. Нужна нам сиеста?" - поинтересовалась она у подписчиков.

"Однозначно нужна! А то мы иногда не успеваем просто пожить здесь и сейчас", "Возможно, они встают в 4-5 утра и до 13.00 работают, дальше - отдых", "У вас шикарный стиль", "Красотка", "Костюмчик симпатичный", - отреагировали пользователи соцсети.

В коротком ролике Динара показала, как прогулялась по городу и любовалась местными достопримечательностями.

Накануне Динара Сатжан показала редкое фото с дедушкой.