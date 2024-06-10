"Интеллигентная семья": Динара Сатжан показала редкое фото с дедушкой

Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан опубликовала атмосферную фотографию с дедушкой в честь его дня рождения - Хамзе Сатжанову исполнилось 87 лет, передает NUR.KZ.

Поздравляя дедушку с днем рождения в соцсети, Сатжан рассказала интересный факт о нем.

"Не все знают, но наш дедушка передал в Национальный музей чапан Абылай хана. Исторически ценная вещь досталась ему от Байдалы би, который в свое время был советником Абылай хана", - написала телеведущая.

В минувшие выходные Хамзе Сатжанову исполнилось 87 лет. Пожилой мужчина активно ведет небольшой блог в Instagram - на него подписано более двух тысяч человек.

"Желаю своему дедушке дожить до ста лет", - добавила Динара.

К поздравлениям присоединились подписчики блога Сатжан в соцсети.

"Динара, желаю дедушке крепкого здоровья и много сил", "Чапан Абылай Хана? Как здорово", "Ах вот в кого Вы такая энергичная и молодая", "Поздравляю! Желаю дедушке здоровья и долгих лет жизни", "Интеллигентная семья", - написали в комментариях.

Недавно Динара Сатжан показала фотографии сына, который в настоящее время служит в президентском полку.