"Гордимся": Динара Сатжан показала фото сына, служащего в президентском полку

Сын телеведущей Динары Сатжан встретил свой 19-й день рождения на службе - гордая мама показала несколько снимков из президентского полка, а также фото из детства, передает NUR.KZ.

Сыну Динары Сатжан Даниалу исполнилось 19 лет. По этому случаю его знаменитая мама опубликовала поздравление в Instagram, сопроводив его фотографиями молодого человека из армии, а также архивными снимками.

"Сегодня Даниалу исполнилось 19 лет. И свой новый личный год Даниал встречает в президентском полку "Айбын". До дембеля осталось 160 дней. Он стал сильнее, крепче, стрессоустойчивее. Армия - это все-таки крутая школа. Сын! Мы тобой гордимся! Любим тебя", - написала телеведущая.

Подписчики блога Сатжан оставили множество добрых пожеланий в комментариях.

"Хорошего парня Вы воспитали! Корректный, тактичный и, вижу, абсолютно скромный, добрый! Хочешь узнать человека - посмотри на его детей! Желаю Вашему сыну и Вам здоровья благополучия и счастья", "Динара, вот оно, наше будущее! Наступает время, когда лучшие ребята - за Родину, за свое, за будущее! Спасибо за воспитание сына! Пусть будет здоровым", - отметили поклонники.

Недавно Динара Сатжан дала совет себе 20-летней.