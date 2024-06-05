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"Копия папы, но стиль мамин": Ирина Шейк показала редкое фото с дочерью от Брэдли Купера

Опубликовано:

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкие фотографии с дочерью Леей, отцом которой является американский актер Брэдли Купер, передает NUR.KZ.

Ирина Шейк опубликовала в соцсетях несколько архивных фотографий, на которых она вместе с дочерью Леей от актера Брэдли Купера. На одном из снимков мама и дочь позирут в одинаковых купальниках, на другой они лежат на пледе с леопардовым принтом. Еще на одной фотографии малышка смотрит на живого леопарда в зоопарке.

"Берегитесь кошек!" - подписала публикацию супермодель.

Подписчики отметили, как сильно дочь Ирины похожа на своего знаменитого отца.

"Ну какая прелесть", "Очаровательно!", "Лучшие", "Лея копия папы, но стиль все-таки мамин", "Ты отличная мама, спасибо, что поделилась этими фотографиями", "Как на Купера похожа", "Ангелы", - написали поклонники супермодели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2112540-kopiya-papy-no-stil-mamin-irina-sheyk-pokazala-redkoe-foto-s-docheryu-ot-bredli-kupera/

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