"Копия папы, но стиль мамин": Ирина Шейк показала редкое фото с дочерью от Брэдли Купера

Супермодель Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкие фотографии с дочерью Леей, отцом которой является американский актер Брэдли Купер, передает NUR.KZ.

Ирина Шейк опубликовала в соцсетях несколько архивных фотографий, на которых она вместе с дочерью Леей от актера Брэдли Купера. На одном из снимков мама и дочь позирут в одинаковых купальниках, на другой они лежат на пледе с леопардовым принтом. Еще на одной фотографии малышка смотрит на живого леопарда в зоопарке.

"Берегитесь кошек!" - подписала публикацию супермодель.

Подписчики отметили, как сильно дочь Ирины похожа на своего знаменитого отца.

"Ну какая прелесть", "Очаровательно!", "Лучшие", "Лея копия папы, но стиль все-таки мамин", "Ты отличная мама, спасибо, что поделилась этими фотографиями", "Как на Купера похожа", "Ангелы", - написали поклонники супермодели.