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"Мало кто верил, что у нас все по-настоящему": Валерия и Пригожин отмечают 20 лет со дня свадьбы

Опубликовано:

Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Российская певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают 20-летнюю годовщину свадьбы. Певица разместила архивные кадры с их церемонии бракосочетания в соцсети, передает NUR.KZ.

"Смотрю на эти кадры - как вчера все было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас все по-настоящему, а мы вот оно как - сегодня отмечаем фарфоровую свадьбу.

Что бы ни происходило, мы есть друг у друга, в нашей жизни есть любовь, и это самое большое счастье", - прокомментировала дорогие сердцу кадры Валерия.

Арман Давлетяров, Филипп Киркоров, Стас Пьеха, Юлия Ковальчук и другие представили российского шоу-бизнеса поздравили пару с фарфоровой свадьбой. К ним присоединились и другие пользователи Instagram.

"Поздравляю, будьте счастливы! У вас прекрасная семья", "Как летит время", "Такая же красивая и молодая вы и сейчас!", "Какое трогательное видео! Помню, как вчера было: ты, как греческая богиня, Иосиф влюбленный не может поверить в свое счастье", "Горько! Чтобы сладко было всю жизнь", - отмечено в комментариях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2112432-malo-kto-veril-chto-u-nas-vse-po-nastoyashchemu-valeriya-i-prigozhin-otmechayut-20-let-so-dnya-svadby/

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