Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Позитивная и классная": Гульмира Избасханова задорно станцевала на улицах Тбилиси

Опубликовано:

Гульмира Избасханова
Гульмира Избасханова. Фото: instagram.com/gulmira_izbaskhanova

Казахстанская певица Гульмира Избасханова поделилась в соцсети видео, которое было снято в Грузии. Молодая артистка задорно станцевала под песню из своего репертуара в Тбилиси, передает NUR.KZ.

Недавно Гульмира побывала в Баку. Артистка тогда пошутила, что может быть там для нее найдется парень. Молодая отечественная исполнительница разместила другое позитивное видео в соцсети. Она задорно станцевала под песню "Көк Жигули", находясь в Тбилиси.

"Приветствую всех вас. В Баку парень на синих "Жигулях" не нашелся. Теперь приехала в Грузию", - прокомментировала Гульмира.

"Очень простая, хорошая и очень красиво поет", "Красотка", "Вы в Тбилиси впервые?", "Молодец, как я люблю, как она поет", "Позитивная и классная Гулечка", "Молодец, так держать", "Мечтаю побывать на вашем концерте", - отреагировали ее поклонники в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2108922-pozitivnaya-i-klassnaya-gulmira-izbashanova-zadorno-stancevala-na-ulicah-tbilisi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.