"Позитивная и классная": Гульмира Избасханова задорно станцевала на улицах Тбилиси

Казахстанская певица Гульмира Избасханова поделилась в соцсети видео, которое было снято в Грузии. Молодая артистка задорно станцевала под песню из своего репертуара в Тбилиси, передает NUR.KZ.

Недавно Гульмира побывала в Баку. Артистка тогда пошутила, что может быть там для нее найдется парень. Молодая отечественная исполнительница разместила другое позитивное видео в соцсети. Она задорно станцевала под песню "Көк Жигули", находясь в Тбилиси.

"Приветствую всех вас. В Баку парень на синих "Жигулях" не нашелся. Теперь приехала в Грузию", - прокомментировала Гульмира.

"Очень простая, хорошая и очень красиво поет", "Красотка", "Вы в Тбилиси впервые?", "Молодец, как я люблю, как она поет", "Позитивная и классная Гулечка", "Молодец, так держать", "Мечтаю побывать на вашем концерте", - отреагировали ее поклонники в соцсети.