"Ей было всего 45, когда она умерла": супруга Кабатова трогательно исполнила песню о маме

Супруга казахстанского юмориста Турсынбека Кабатова Молдир Муканова посвятила песню покойной матери. Она отметила, что маме было всего 45 лет, когда ее не стало, передает NUR.KZ.

"Пусть жизнь моей мамы была короткой, но в сердцах своих шестерых детей она будет жить долго. Я помню, как она могла, смеясь, заплакать, или рассмеяться со слезами на глазах.

Я всегда смотрела на нее с удивлением. Оказывается, когда ты взрослеешь, тоже становишься такой", - рассказала Молдир.

Продюсер рассказала, что они в семье часто вспоминают о маме.

"Когда мы собираемся вместе с братьями и сестрами, то вспоминаем маму, слезы наворачиваются на глаза. Маме было всего 45, когда она умерла. И фото сохранилось мало", - написала она.

Молдир отметила, что тоскует по маме.

"Мне так хочется сказать, что я тебя люблю, мама, обнять тебя, посидеть в обнимку с тобой. Я соскучилась по тебе", - призналась Молдир. Она также поблагодарила автора песни Алимжана Кенеса за прекрасную композицию.

Подписчики оставили свои комментарии, восхитившись трогательным исполнением.

"Молдир, ты прекрасно исполнила песню", "Как трогательно ты все написала, задевает душу и сердце", "Ты талант, Молдир", - отметили они.