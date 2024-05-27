"Не понимаю, за что меня ненавидят": 45-летняя Жазира Байрбекова обратилась к хейтерам в соцсети

Казахстанская исполнительница Жазира Байрбекова выложила новое видео в своем Instagram-аккаунте, которое посвятила своим недоброжелателям, передает NUR.KZ.

"Никому не желаю зла, ни у кого ничего чужого не отняла, никому не причиняю вреда, ни с кем ни о чем не спорю. Не понимаю, за что меня некоторые так ненавидят.

В основном, нападают те, кто просят помощи - ругаются, проклинают, говорят, что я им чем-то обязана. Что происходит с людьми?", - написала Байрбекова под видео.

Певица получила большую поддержку от поклонников в комментариях.

"Дорогая, людям все равно ничего не нравится, поэтому не нужно оправдываться", "Мир прекрасен для хороших людей", "Любим тебя, кто может ненавидеть такую нежную и воспитанную казахскую девушку?", "Завидут Вашей красоте", - написали фанаты.

Недавно мы писали о том, что Жазира Байрбекова пригрозила судебными исками тем, кто пишет и распространяет клевету о ней.