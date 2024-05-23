"Как вы похожи": Альмира Турсын выложила фото с подросшим сыном

Казахстанская актриса Альмира Турсын показала подросшего сына в Instagram. Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" рассказала об их планах на лето, передает NUR.KZ.

Весенним днем Альмира сделала селфи с сыном Заиром в салоне автомобиля и опубликовала его в своем Instagram-аккаунте. Под фото актриса рассказала, что их ждет в предстоящие месяцы. Судя по всему, конец весны и лето обещают быть для семейства весьма насыщенными.

"Конец учебного года, у Заира впереди зачеты, экзамен, а потом каникулы! У меня - горячий сезон в профориентации, начало работы над новой ролью в театре… Жизнь кипит-бурлит, бабочки в животе, творческие муки и кайф от процесса… Предвкушаю лето и что-то новое, захватывающее", - подписала публикацию кинозвезда.

Поклонники творчества Турсын отметили их сходство с сыном.

"Красивая мама, красивый сын. Удачи вам!", "Уау, как вы похожи", "Будьте счастливы", - написали в комментариях.

Недавно фанатов ошеломили эффектные фото Альмиры Турсын.