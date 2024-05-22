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"Ни платных, ни стандартных палат": Жания Джуринская попала в больницу с сыном

Опубликовано:

Актриса и певица Жания Джуринская
Жания Джуринская: instagram.com/djurinskaya

33-летняя Жания Джуринская оказалась в инфекционной больнице с маленьким сыном. Казахстанская актриса рассказала, что получить место было крайне проблематично, передает NUR.KZ.

Дети Жании заболели по очереди - все началось со старшей дочери Софи, после чего инфекцию подхватил и полуторамесячный Зейн.

"Пока я лечила Софи, сама за собой не углядела и попала в больницу, вышла, и в тот же день Зейн начал кашлять. Две недели, ночной кашель, три терапевта - и нет результата. Больше всего меня начало пугать, что кашель каждую ночь становился активнее", - поделилась Джуринская.

Чувство тревоги у актрисы выросло, и тогда она поняла, что нужны срочные меры. Однако не все пошло по плану.

"Я не выдержала, собрала сына, и мы поехали ночью с чемоданом в инфекционную больницу. Ни платных, ни стандартных палат нет! Все занято болеющими детьми. Это ужасно. Нас поселили в массажный кабинет", - рассказывает Жания.

Через сутки для них все-таки нашлась палата. Сейчас, по словам Джуринской, состояние ее малыша улучшилось. Она выразила благодарность медицинскому персоналу.

"Врач и медсестра, конечно, от Бога. Круглыми сутками за всеми смотрят. Спасибо вам! В данный момент все хорошо, кашель редкий и короткий. Температуры нет, состояние и аппетит в норме. Но лучше быть под наблюдением", - заключила актриса.

Сторис Жании Джуринской
Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Недавно Жания Джуринская рассказала, чем вторые роды отличались от первых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2105238-ni-platnyh-ni-standartnyh-palat-zhaniya-dzhurinskaya-popala-v-bolnicu-s-synom/

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