"Ни платных, ни стандартных палат": Жания Джуринская попала в больницу с сыном
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33-летняя Жания Джуринская оказалась в инфекционной больнице с маленьким сыном. Казахстанская актриса рассказала, что получить место было крайне проблематично, передает NUR.KZ.
Дети Жании заболели по очереди - все началось со старшей дочери Софи, после чего инфекцию подхватил и полуторамесячный Зейн.
"Пока я лечила Софи, сама за собой не углядела и попала в больницу, вышла, и в тот же день Зейн начал кашлять. Две недели, ночной кашель, три терапевта - и нет результата. Больше всего меня начало пугать, что кашель каждую ночь становился активнее", - поделилась Джуринская.
Чувство тревоги у актрисы выросло, и тогда она поняла, что нужны срочные меры. Однако не все пошло по плану.
"Я не выдержала, собрала сына, и мы поехали ночью с чемоданом в инфекционную больницу. Ни платных, ни стандартных палат нет! Все занято болеющими детьми. Это ужасно. Нас поселили в массажный кабинет", - рассказывает Жания.
Через сутки для них все-таки нашлась палата. Сейчас, по словам Джуринской, состояние ее малыша улучшилось. Она выразила благодарность медицинскому персоналу.
"Врач и медсестра, конечно, от Бога. Круглыми сутками за всеми смотрят. Спасибо вам! В данный момент все хорошо, кашель редкий и короткий. Температуры нет, состояние и аппетит в норме. Но лучше быть под наблюдением", - заключила актриса.
Недавно Жания Джуринская рассказала, чем вторые роды отличались от первых.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2105238-ni-platnyh-ni-standartnyh-palat-zhaniya-dzhurinskaya-popala-v-bolnicu-s-synom/